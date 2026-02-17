На Украине потребуют для экс-главы Минэнерго залог почти в $10 млн

Аникоррупционная прокуратура (САП) Украины потребует в качестве меры пресечения для бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко залог в размере $9,86 млн. Об этом агентству РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

По данным агентства Укринформ, суд получил ходатайство об избрании меры пресечения Галущенко. Время заседания пока не определено.

Бывшего министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании "Энергоатом". За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".