17 февраля в Женеве начнется новый раунд закрытых двухдневных переговоров между Россией, Украиной и США. РИА Новости объяснило, чего от них можно ожидать и чем ситуация отличается от предыдущего раунда.

Отмечается, что в ситуации стало больше ясности. Ее внес сам президент США Дональд Трамп.

«Россия хочет заключить сделку. Зеленскому нужно действовать. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность», — сказал он.

«Действовать» для заключения сделки Владимир Зеленский может лишь одним способом — приняв условия РФ. В первую очередь речь идет о выводе ВСУ из Славянска, Краматорска и других населенных пунктов Донбасса, которые пока находятся под контролем Украины. Американский лидер дал понять, что теряет терпение, а давление на Киев с его стороны стало открытым.

После встречи лидеров РФ и США на Аляске дипломаты много раз упоминали «дух» и «принципы Анкориджа». По контексту предполагалось, что Москва пойдет на некоторые уступки в части своих требований к Киеву, а Вашингтон будет давить на украинский режим. Ни одна из сторон не подтверждала эту догадку, а американцы и украинцы ее прямо опровергали.

Теперь же маски сброшены, а Трамп перешел в открытую атаку. Спустя несколько часов после его заявления Зеленский подтвердил давление со стороны Штатов. При этом на конференции по безопасности в Мюнхене глава киевского режима повторял то, что говорил ранее — добровольный вывод украинских войск из Донбасса исключен. Однако обоснования стали еще более бесстыжими.

Так, Зеленский упомянул «200 тысяч украинцев», которых нельзя «просто бросить». При этом он умолчал, что киевские власти недавно взяли в заложники их детей. Новый закон позволяет полиции насильно забирать несовершеннолетних из семей, которые не собираются эвакуироваться. Тех жителей Славянска, которые ждут прихода российских войск, пригрозили лишить самого ценного.

При этом Зеленский пожаловался на то, что ему не дают арестовать российского лидера Владимира Путина. Большей части мировой общественности интуитивно понятно, что для этого у Киева и его группы поддержки «руки коротки», а у РФ есть ядерное оружие. Однако он все равно решил исполнить «номер слабосильной базарной шпаны».

Объяснение подобного поведения заключается в том, что Зеленский целенаправленно стремится упустить «прекрасную возможность» заключить сделку с РФ. Для него лучше полная катастрофа в будущем, чем «капитуляция» сейчас. Зеленский не говорит этого прямо, поскольку боится наказания от Белого дома. Но, похоже, его не будет.

Из слов Трампа об упущенной возможности следует то, что он, скорее всего, перестанет заниматься украинской повесткой и выйдет без переговоров. Это устраивает Зеленского — он ждет весны, чтобы снизить остроту энергетического кризиса, а также выборов в США, на которых республиканцы могут потерять большинство в конгрессе. ЕС и МВФ обеспечили Украине финансирование боевых действий как минимум до конца года, а уже в 2027 году новый состав конгресса может «подкинуть еще денег».

Именно на выборы в конгресс хочет переключить свое внимание Трамп, а давить на Зеленского «не словом, а делом» ему невыгодно из-за выборов. Самый сильный козырь Соединенных Штатов — эмбарго на поставку Киеву вооружений, которые оплачивают европейцы. Однако компании оборонного комплекса — важные лоббисты и спонсоры как республиканцев в целом, так и лично Трампа. Они признают право президента США отказаться оплачивать запросы Киева из госбюджета, но запрет «стричь купоны с Европы» — не по-американски.

Впрочем, есть у американцев и другие козыри — передача в Киев разведданных и использование в ВСУ Starlink. По мнению ряда военных экспертов, если Киев их лишится, то это сможет стать критичным для ВСУ, а российские войска воспользуются украинской «слепотой». Подразумевает ли такую кооперацию «дух Анкориджа» станет известно в течение ближайших месяцев.