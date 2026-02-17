Необдуманная политика Североатлантического альянса против Российской Федерации привела к катастрофическим для Запада последствиям, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

По его словам, западный военно-политический блок оказался на грани демилитаризации. Запад «решил подразнить медведя, а медведь просто проснулся», поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению специалиста, на Западе по-прежнему не понимают, что Российская Федерация все еще не воюет. Он призвал не доводить до того, чтобы Россия начала воевать.

Вместо того, чтобы развивать собственный арсенал оружия, страны Североатлантического альянса оказались на пороге реальной демилитаризации, резюмировал Мартьянов.