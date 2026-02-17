Уиткофф прилетел в Женеву на переговоры по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине, сообщили в Международном аэропорту Женевы.

В Международном аэропорту Женевы подтвердили, что «борт спецпосланника американского президента Уиткоффа прибыл из США», передает ТАСС.

Между тем на фоне переговоров меры безопасности возле отеля President Wilson, где размещена российская делегация, были усилены. Во время прибытия делегации входы в отель охраняли не менее шести сотрудников полиции, которые продолжили дежурство и после того, как делегация вошла в здание.

Менеджер отеля рассказал, что для прессы доступ в отель остается свободным.

«Никто не запрещает выпить вам у нас кофе», – сказал он.

Во вторник кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.