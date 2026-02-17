Кто родился 17 февраля: известные личности, которых мы вспоминаем сегодня

17 февраля родились многие яркие фигуры — от философов и поэтов до спортсменов и голливудских звезд. Подробности — в материале «Рамблера».

В этот день появились на свет итальянский мыслитель Джордано Бруно, советская поэтесса Агния Барто, певица Илона Броневицкая, светская львица Пэрис Хилтон, британский музыкант Эд Ширан, актер Игорь Бочкин и легенда баскетбола Майкл Джордан.

Среди именинников также российский фигурист и тренер Роман Скорняков, отец чемпиона Ильи Малинина, семикратный чемпион Узбекистана, участник двух Олимпиад. Народный артист РФ, хормейстер Владислав Новик также родился в этот день.

17 февраля отмечает день рождения кинорежиссер и сценарист Наталия Мещанинова, известная работами в авторском кино. В этот день родился и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин (1972–2025), установивший восемь мировых рекордов.

Среди самых юных знаменитостей — певица и видеоблогер Милана Стар (2010), популярная у подростковой аудитории.

В мире мирового кино 17 февраля родились американские актеры Джозеф Гордон-Левитт, Рене Руссо, Джереми Аллен Уайт, обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса», а также итальянский режиссер и актер Леонардо Пьераччони.

В этот день также появились на свет британский актер Рори Киннер, российские актеры Грегори-Саид Багов, Алексей Захаров, Валерий Левушкин, Елена Гладышева и другие.

Из ушедших, но оставивших след, — народная артистка РСФСР Елена Кузьмина (1909–1979), лауреат трех Сталинских премий, актер Владимир Белоусов (1947–1996), Леонид Трутнев (1951–1995) и Иосиф Кутянский (1922–1982).

Также 17 февраля родились режиссер Майкл Бэй, драматург Евгений Гришковец, актеры Доминик Перселл и Лу Филлипс, а также музыкант Билли Джо Армстронг из группы Green Day.