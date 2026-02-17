$76.6291.04

Американские демократы призвали Трампа передать Киеву «Томагавки»

Московский Комсомолец

Сенаторы от Демократической партии США намерены обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом направить Украине крылатые ракеты «Томагавк» при наличии такой возможности. Об этом «Известиям» сообщил сенатор Крис Кунс.

© РИА Новости

По его словам, страны, поддерживающие Киев, должны поставлять не только системы противовоздушной обороны, но и вооружение большой дальности. Он отметил, что Германия, Великобритания и другие союзники уже предпринимают подобные шаги, и выразил мнение, что Соединённым Штатам также следует рассмотреть такую меру.

В Конгрессе США продолжаются споры о дальнейшей поддержке Украины. Представители Демократической партии выступают за расширение помощи и восстановление приостановленных программ.

Сенатор Крис Мерфи подтвердил изданию, что демократы поддерживают дополнительное финансирование Киева. При этом он указал на разногласия с Дональдом Трампом и частью республиканцев, которые выступают против увеличения военной помощи.

Вопрос о поставках дальнобойных ракет остаётся предметом политической дискуссии в Вашингтоне и связан с общей стратегией США в отношении украинского конфликта.