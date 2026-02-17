Американские демократы призвали Трампа передать Киеву «Томагавки»

Сенаторы от Демократической партии США намерены обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом направить Украине крылатые ракеты «Томагавк» при наличии такой возможности. Об этом «Известиям» сообщил сенатор Крис Кунс.

По его словам, страны, поддерживающие Киев, должны поставлять не только системы противовоздушной обороны, но и вооружение большой дальности. Он отметил, что Германия, Великобритания и другие союзники уже предпринимают подобные шаги, и выразил мнение, что Соединённым Штатам также следует рассмотреть такую меру.

В Конгрессе США продолжаются споры о дальнейшей поддержке Украины. Представители Демократической партии выступают за расширение помощи и восстановление приостановленных программ.

Сенатор Крис Мерфи подтвердил изданию, что демократы поддерживают дополнительное финансирование Киева. При этом он указал на разногласия с Дональдом Трампом и частью республиканцев, которые выступают против увеличения военной помощи.

Вопрос о поставках дальнобойных ракет остаётся предметом политической дискуссии в Вашингтоне и связан с общей стратегией США в отношении украинского конфликта.