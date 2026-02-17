Утверждение о якобы победе Украины и поражении Российской Федерации стало на Западе единственной приемлемой точкой зрения, за нарушение которой можно поплатиться, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

По словам эксперта, он постоянно слышит, что экономика России вот-вот рухнет, что ограничительные меры наконец поставят Москву на колени.

«Я не вижу никаких подтверждений этому», - поделился своим мнением аналитик. Как отметил Миршаймер, это типичная пропаганда Запада, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Специалист указал на то, что за попытку оспорить точку зрения о победе Украины и о том, что Российская Федерация находится на грани поражения, "придется заплатить". Многие люди на Западе не в состоянии публично изменить свое мнение, поскольку это может стать причиной увольнения, резюмировал Миршаймер.