Орбан обратился к Зеленскому с жестким требованием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать вмешиваться в выборы в Венгрии. Об этом политик написал в соцсети X.

По его словам, представители Украины активно принимают участие в избирательной предвыборной кампании в Венгрии.

«Они (украинцы — прим. «Ленты.ру») финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!» — написал он.

Орбан указал на заблуждение европейских лидеров о конфликте на Украине

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский решил заблокировать поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба», чтобы создать трудности для действующего правительства республики накануне парламентских выборов. Сийярто назвал действия правительства Украины «грубым вмешательством» в венгерские выборы. Он также отметил, что если Киев не возобновит поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию, то «правительство гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей».