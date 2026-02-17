Пока вы спали: мнение Трампа об Украине и будущее цифрового рубля

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Польше ждут рост преступности после окончания конфликта на Украине

Глава польской полиции Марек Боронь предупредил о вероятном росте преступности в стране после завершения конфликта на Украине, связав риски с возможным притоком бывших военнослужащих и распространением современного оружия.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, правоохранительным органам следует заранее готовиться к новым вызовам, поскольку на территорию Польши могут вернуться люди с боевым опытом, а нелегальный рынок может пополниться более технологичными образцами вооружений, представляющими интерес для криминальных структур.

На переговорах в Женеве попытаются согласовать рамочные принципы

В Женеве 17 февраля стартует новый раунд переговоров по украинскому урегулированию, в ходе которого стороны намерены согласовать базовые рамочные принципы будущих договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства отметил, что переговорщики сосредоточены на выработке конкретных положений, которые впоследствии будут детализированы и наполнены практическим содержанием.

Встреча в Женеве продолжит консультации России, США и Украины, ранее проходившие в Абу-Даби, при этом российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Трамп: Украине лучше побыстрее начать проявлять сговорчивость

Президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что Украине следует без промедления проявить гибкость и начать переговоры по мирному урегулированию, упомянув предстоящие встречи в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед журналистами на борту самолёта по пути из Уэст-Палм-Бич, он подчеркнул, что Киеву лучше как можно скорее «прийти за стол» и не затягивать диалог.

Американский лидер добавил, что в Белом доме рассчитывают на участие украинских властей в переговорах и готовы содействовать поиску решения.

Названа готовность к массовому запуску цифрового рубля

В Москве зампред ВТБ Вадим Кулик заявил, что участники пилотного проекта по цифровому рублю уже находятся на высокой стадии готовности к его массовому запуску и ждут финального старта. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что перенос сроков был связан не с банками, а с крупными нефинансовыми компаниями, которым потребовалось больше времени на технологическую доработку, при этом банковские приложения прошли сложную сертификацию по требованиям безопасности, включая контроль со стороны профильных служб.

Ранее Банк России перенёс дату запуска на 1 сентября 2026 года, а его глава Эльвира Набиуллина отметила необходимость тщательной отработки всех деталей в пилотном режиме.

Силы ПВО отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО отразили одну из самых продолжительных атак за последнее время, сбив за ночь более 24 беспилотников. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за минувшую неделю от ударов ВСУ погибли свыше 20 мирных жителей, а ещё более 120 человек, включая детей, получили ранения.

Он добавил, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в ряде приграничных регионов, а основной причиной потерь стали атаки ударных дронов и обстрелы гражданских объектов.