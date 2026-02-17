Евросоюз изменил риторику по украинскому конфликту и теперь может считать победой сохранение того, что останется от страны. Такое мнение высказал профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала.

По его словам, ранее речь шла о вытеснении России, однако сейчас акцент сместился на прекращение огня и сохранение существующей территории Украины. Именно это, считает эксперт, в ЕС начинают называть «победой».

Петро отметил, что по сравнению с заявлениями и требованиями, звучавшими несколько лет назад, подобная позиция выглядит как серьезный пересмотр целей.

По мнению профессора, у Евросоюза сейчас нет четкой стратегии в отношении Украины. Он утверждает, что прежний подход оказался неэффективным, а новая линия не сформулирована.

На Западе заявили о риске войны из-за Украины

Эксперт также обратил внимание на финансовую поддержку. По его словам, ЕС выделил на два года около 90 млрд евро, что, по оценкам украинской стороны, меньше необходимого для поддержания работы государства и продолжения боевых действий на минимальном уровне.

В итоге, считает Петро, европейская стратегия сводится к ожиданию развития ситуации.