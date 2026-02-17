Антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас тянут Европу в пропасть. Об этом заявил политический обозреватель из Италии Джузеппе Саламоне в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия "потерпела неудачу и больше не является великой державой". (…) Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома», — подчеркнул Саламоне.

По его словам, заявления Каллас противоречат друг другу. Аналитик поинтересовался, как «побежденная» Россия может представлять угрозу для Европы. Подобные тезисы он назвал свидетельством глупости и недальновидности европейских политиков.

Ранее Каллас присудили премию за «худший покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Уточнялось, что она не смогла скрыть скептическое отношение к заявлениям постпреда США при ООН Майкла Уолтца.