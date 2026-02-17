Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал украинское руководство быстрее садиться за стол переговоров с Россией.

«Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров», - заявил он журналистам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд переговоров по урегулированию пройдёт 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. С американской стороны в переговорах во вторник примут участие спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Ранее на Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому накануне переговоров с РФ.