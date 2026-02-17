Трамп сообщил об экологической катастрофе после прорыва канализации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об экологической катастрофе в столичном регионе из-за попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.

© Вечерняя Москва

— В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа, — заявил он в социальной сети Truth Social.

Вину за происходящее глава Белого дома возложил на губернатора штата Мэриленд, который граничит со столичным округом Колумбия. По словам американского лидера, прорыв канализации в соседнем с Вашингтоном штате привел к сбросу сточных вод в реку Потомак.

— Местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой, — написал он, сообщив, что поручает федеральным службам координацию и реагирование на произошедшее.

Трамп добавил, что не может допустить «превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия» из-за некомпетентности местного руководства.

Уголовное дело возбудили после гибели водных биологических ресурсов в русловом пруду на реке Вьюнка в Балашихе. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.