Трамп высказался по поводу операции на Кубе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в операции США против Кубы нет необходимости.

«Если бы я и собирался это сделать, это была бы не слишком сложная операция, как вы понимаете. Но я не думаю, что в этом будет необходимость», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что его администрация ведёт переговоры с властями Кубы.

31 января глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы, исходящей со стороны Соединённых Штатов.