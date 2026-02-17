Суд в Баку вынес приговор одному из бывших лидеров карабахских армян

Суд в Баку приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в самой инстанции.

— В рамках судебного процесса над Рубеном Варданяном, правопреемники потерпевших обратились к суду с требованием назначить обвиняемому максимально строгую меру наказания — пожизненное лишение свободы. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, — цитирует заявление РИА Новости.

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра Карабаха Варданяна, которого судят в Азербайджане. Его обвиняют в 46 различных преступлениях, в том числе в терроризме и незаконном пересечении границы. Чем еще он известен и в чем его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».

5 февраля Бакинский военный суд также приговорил экс-президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Власти Азербайджана обвинили политика в совершении военных преступлений, среди которых геноцид, терроризм, насильственный захват и удержание власти.