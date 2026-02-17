Новая волна задержаний по коррупционному делу на Украине стала сигналом президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что его позиции перед переговорами с Россией ослабевают.

Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

«Арест (бывшего министра энергетики Германа — прим. URA. RU) Галущенко и последующее заключение под стражу возродили несколько затихший скандал. Истинной целью его ареста, вероятно, была демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией», — написано в материале Junge Welt .

В материале также отмечается, что разногласия Киева с США по условиям мирного соглашения осложняют ситуацию. Зеленский заявлял, что не согласится на «плохой мир», подразумевая вывод войск без гарантий безопасности. При этом, как утверждает автор, Вашингтон готов обсуждать гарантии только после подписания соглашения.

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры по Украине пройдут 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что будет обсуждаться в том числе территориальный вопрос.