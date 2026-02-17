Карнавал в Бразилиа соберет рекордное число участников

В столице Бразилии стартовали ежегодные карнавальные шествия. По прогнозам организаторов, в праздничных мероприятиях примет участие почти половина населения столицы - около 1,4 миллиона человек.

© Российская Газета

По информации местных СМИ, правительство Федерального округа выделило на проведение карнавала рекордные 10 миллионов реалов (примерно 150 млн рублей - прим. "РГ"). Средства направлены на организацию праздничных концертов на 73 городских площадках. Жители города и гости столицы могут совершенно бесплатно посетить любое из этих мест. Программа включает мероприятия для детей, а также специальные активности, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Бразильский карнавал стартовал в минувшую пятницу - 13 февраля. Основная часть программы продлится пять дней вплоть до "Пепельной среды", которая в этом году выпала на 18 число месяца. В католицизме этот день считается началом Великого поста. Однако даже после завершения часть мероприятий продолжится по выходным вплоть до начала марта.

Праздник отмечается по всей Бразилии. Самые грандиозные и яркие шествия разворачиваются в крупных городах страны: Сан-Паулу, Салвадоре, Форталезе и Ресифи. Однако, традиционно мировой столицей карнавала является бывшая столица Бразилии - город Рио-де-Жанейро.

По словам организаторов, карнавал стимулирует развитие местной экономики. Ежегодно в Бразилию приезжают сотни тысяч туристов со всего мира, что способствует созданию рабочих мест и стимулирует торговлю товарами и услугами.