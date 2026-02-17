Владимир Зеленский сообщил о намерении киевской стороны принять во время женевских консультаций предложения Соединенных Штатов, которые он охарактеризовал как реалистичные. Он указал на готовность идти на определенные компромиссы.

«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и долго», – цитирует бывшего комика «Комсомольская правда».

По словам Зеленского, делегация Украины в настоящее время ведет подготовку к предстоящей встрече с российскими и американскими переговорщиками. Запланированные трехсторонние переговоры, как известно, должны состояться уже 17 февраля.

