Умеров озвучил ожидания Киева от переговоров в Женеве

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прибытии украинской делегации в Женеву для участия в очередном раунде трёхсторонних переговоров с Россией и США.

В своём Telegram-канале он выразил надежду на конструктивную работу и предметное обсуждение вопросов безопасности и гуманитарной сферы, чтобы приблизиться к «достойному и устойчивому миру».

Напомним пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча пройдёт 17–18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что делегация РФ прибудет в Женеву 17 февраля.