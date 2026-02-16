Обама объяснил свои слова про существование инопланетян

Экс-президент США Барак Обама объяснил свои слова о том, что инопланетяне существуют. Он отметил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), что это только его предположение, и доказательств их существования в годы своего президентства он не видел.

© Global look

Политик заявил, что статистически Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни где-то в ее пределах весьма велика.

«Но расстояния между солнечными системами настолько огромны, что шансы на то, что нас посещали инопланетяне, малы, и за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с нами на контакт. Честно!» — уточнил экс-президент.

Ранее Обама заявил, что инопланетяне существуют. Он признался, что, хоть инопланетяне реальны, но никогда их не видел. Их не держат в Зоне 51, и подземных баз там нет.