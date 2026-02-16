Зеленский заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США

Украина согласилась на все реалистичные предложения США. Об этом в вечернем обращении Владимир Зеленский.

© Global look

«Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь — безусловно и надолго», — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина не согласна на условия США по гарантиям безопасности.

«Наши американские друзья — они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: "Сначала этот обмен территориями или что-то такое, а потом-гарантии безопасности". Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности», — пояснил политик.

Новый раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве. Он запланирован на 17-18 февраля.