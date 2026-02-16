Сенатор Грэм* назвал большую угрозу, чем ответный удар Ирана по базам США
Отказ США от данного иранским оппозиционерам слова значительно сильнее ударит по стране, чем возможные удары КСИР по американским военным базам на Ближнем Востоке, заявил сенатор Линдси Грэм* в эфире YouTube-канала Fox News.
В середине января 2026 года президент США Дональд Трамп обратился с воззванием к протестующим против повышения цен иранцам. Он пообещал демонстрантам помощь, призвал их к захвату госучреждений, фиксации «преступлений» силовиков и должных лиц.
«Могут ли пострадать наши солдаты в регионе? Безусловно. Может ли Иран ответить, если мы предпримем тотальную атаку? Безусловно. Я думаю, риск, связанный с этим, гораздо меньше, чем риск, связанный с тем, что вы моргнете, выдернете вилку и не поможете людям, как вы обещали», — отметил сенатор.
Политик подчеркнул, что Вашингтону следует оказать жителям Ирана обещанную помощь: «Мы должны держать слово».
Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США
По мнению политологов, Линдси Грэм* является главным антагонистом России в Конгрессе США. После начала боевых действий России на Украине в марте 2022 года он заявил, что «единственный способ остановить военный конфликт — устранить правительство РФ».
В 2022 году сенатор внес резолюцию, которая в случае принятия позволила бы назвать Россию государством-террористом. Ему же принадлежит авторство формулы «войны до последнего украинца».
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России