Проблемы с расследованием дела скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна начались еще при работе администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

«Наша судебная система подвела этих жертв, и это восходит к администрации Буша, которая заключила с этими педофилами и их сообщниками сделки о признании вины», — написала Луна.

По ее словам, администрации следующих президентов США и несколько генпрокуроров знали о проблеме, однако ничего с ней не делали. Кроме того, конгрессвумен подчеркнула, что в скандале виноваты обе партии.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн приезжал в ядерный центр России — город Саров — в 1998-м году. В той же поездке принимал участие советник Билла Гейтса в Microsoft Натан Мирвольд. Отмечается, что предприниматели тогда исследовали научный потенциал России, а также возможность инвестиций в ядерные наукограды.