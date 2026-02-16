Умер актер из «Крестного отца» Роберт Дюваль

Американский актер Роберт Дюваль, снявшийся в таких фильмах, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Нежное милосердие», скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на жену актера.

© Global look

«Для всего мира он был актером, обладателем премии «Оскар», режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем», — сказала жена Дюваля.

Она отметила, что актер очень любил свою работу и вкладывал всего себя в работу над своими персонажами.

Дюваль был семь раз номинирован на «Оскар». В 1984 году он одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль» за свою работу в фильме «Нежное милосердие».

