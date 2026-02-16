Одесситы перекрыли улицу из-за отсутствия света

Одесситы устроили массовую акцию протеста из-за отключения электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

Накануне большая часть города осталась без водоснабжения из-за аварийного отключения объектов водопроводной сети от электричества.

«Одесситы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за отсутствия электричества», — отметили журналисты.

Напомним, что массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в украинских городах в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах.

Масштабный блэкаут произошел на всей территории Украины

По словам экспертов, система энергоснабжения Украины обладала огромными запасами прочности. На складах хранились необходимые материалы, рассчитанные на любые природные и военные катастрофы.

Аналитики заметили, что коррупция, отсутствие своевременной профилактики, бездумное выкачивание денег из сектора привели к блэкауту намного быстрее, чем ожидалось.