Одесситы перекрыли улицу из-за отсутствия света
Одесситы устроили массовую акцию протеста из-за отключения электричества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.
Накануне большая часть города осталась без водоснабжения из-за аварийного отключения объектов водопроводной сети от электричества.
«Одесситы перекрыли дорогу на одной из улиц из-за отсутствия электричества», — отметили журналисты.
Напомним, что массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в украинских городах в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах.
Масштабный блэкаут произошел на всей территории Украины
По словам экспертов, система энергоснабжения Украины обладала огромными запасами прочности. На складах хранились необходимые материалы, рассчитанные на любые природные и военные катастрофы.
Аналитики заметили, что коррупция, отсутствие своевременной профилактики, бездумное выкачивание денег из сектора привели к блэкауту намного быстрее, чем ожидалось.