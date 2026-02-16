Трамп пригрозил казнью похитителям матери американской журналистки

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил смертной казнью похитителям пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри, если женщину не вернут живой. Об этом сообщает газета New York Post после телефонного разговора с президентом.

© Global look

«Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Министерство юстиции добивалось смертной казни, если 84-летняя мать ведущей... Гатри будет убита», — говорится в материале.

Ранее суд в США исключил смертную казнь обвиняемого в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, которого 4 декабря 2024 года мужчина в маске застрелил в центре Нью-Йорка.