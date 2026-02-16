Раскрыта неожиданная причина противодействия ЕС миру на Украине
Европейский союз (ЕС) препятствует заключению мира на Украине из-за угрозы финансового коллапса. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала подполковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса.
Бывший дипломат объяснил, что если после заключения мирного договора власть на Украине изменится, а долги будут аннулированы, то произойдет финансовый коллапс. По его словам, за всем этим стоит европейский долг.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что перебои в поставках зенитных ракет Украине связаны с отсутствием запасов в ФРГ. Однако глава немецкого МИД уточнил, что все, что выходит из цехов в США, сразу отправляется Киеву.