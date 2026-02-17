Европарламент заблокировал функции ИИ на депутатских планшетах
Европарламент ограничил использование функций искусственного интеллекта на планшетах, выдаваемых депутатам, ссылаясь на угрозы безопасности.
Как сообщает Euractiv со ссылкой на внутреннее письмо, блокировке подверглись виртуальные помощники и вспомогательные средства для письма. Причиной стали рекомендации специалистов по кибербезопасности и защите данных: часть ИИ-сервисов требует передачи информации с устройств внешним поставщикам.
Парламент также призвал законодателей с осторожностью относиться к аналогичным функциям на личных гаджетах и ограничить их использование только самыми необходимыми. При этом остаётся неясным, продолжают ли работать встроенные в приложения ИИ-инструменты.
