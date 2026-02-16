Ряд представителей международного сообщества критикует президента США Дональда Трампа за мирные инициативы, выразил удивление госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Трансляция опубликована на YouTube-канале Guardian News.

По данным канала, дипломат сделал ряд заявлений по текущей международной повестке в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Обычно международное сообщество аплодирует, когда кто-то пытается прекратить войны. Это одна из немногих войн, которую я видел, когда некоторые люди в международном сообществе осуждают попытки помочь ее завершить», — отметил Рубио.

Госсекретарь пояснил, что «впервые за много лет на техническом уровне» представители силовых ведомств с обеих сторон провели переговоры, которые будут также возобновлены в Женеве.

По его мнению, встреча в Абу-Даби стала «положительным знаком».

Трамп вновь отметил, что добился завершения восьми войн

Ранее в Европе выразили надежду на завершение конфликта на Украине в текущем году.

Вместе с тем, по мнению военных экспертов, Киев настроен на максимальное затягивание конфликта в связи с тем, что завершение противостояния будет означать окончание политической карьеры Владимира Зеленского.