В Польше начнут массовое строительство убежищ

Власти Польши в текущем году начнут процесс по массовому строительству убежищ, заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский на пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях ведомства.

© m24.ru

"В этом году мы хотим начать процесс <...> модернизации мест укрытия с целью соответствия стандартам, необходимым для приема граждан в случае опасности", – указал министр.

Предполагается, что это затронет в первую очередь восток страны, а именно районы линии укреплений "Восточный щит". На модернизацию имеющихся мест укрытия в текущем году правительство уже выделило 2,4 миллиарда злотых, то есть около 680 миллионов долларов.

В целом на строительство и ремонт убежищ местным польским муниципалитетам на 2025–2026 годы выделено 5 миллиарда злотых, или 1,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Литва усиливает укрепления на границе с Россией и Белоруссией. По данным СМИ, началась подготовка к созданию "Балтийской линии обороны".

На мостах устанавливают специальные конструкции для размещения взрывчаток. Мосты и дороги, которые к ним ведут, выбирают с учетом расположения природных препятствий, а также их важности для обороны Литвы.