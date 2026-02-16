$76.6291.04

Европарламент отключил депутатам искусственный интеллект

Российская Газета

Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на служебных планшетах депутатов, сославшись на угрозы безопасности. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на электронное письмо, направленное законодателям в понедельник.

Как отмечается в документе, решение заблокировать такие инструменты, как помощники для написания текстов и виртуальные ассистенты, принято на основе рекомендаций служб кибербезопасности и защиты персональных данных Европарламента.

"Проведенная оценка показала, что некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач, которые могли бы обрабатываться локально, отправляя данные с устройства", - говорится в письме.

В настоящее время Европарламент проверят "в каком объеме данные передаются поставщикам услуг" ИИ.

"Пока это не будет полностью прояснено, считается более безопасным оставить такие функции отключенными", - отмечается в тексте.

При этом депутатам рекомендуется принять меры предосторожности и на своих личных устройствах: проверить настройки ИИ и отключить все ненужные функции.

Как отмечает Euractiv, решение показывает растущую обеспокоенность Европы по поводу зависимости от зарубежных, прежде всего американских, цифровых платформ. Поводом для таких дискуссий служат законы США, в частности Cloud Act, позволяющие американским властям получать доступ к данным европейцев.