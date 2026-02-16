Европарламент отключил депутатам искусственный интеллект

Европейский парламент отключил функции искусственного интеллекта на служебных планшетах депутатов, сославшись на угрозы безопасности. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на электронное письмо, направленное законодателям в понедельник.

Как отмечается в документе, решение заблокировать такие инструменты, как помощники для написания текстов и виртуальные ассистенты, принято на основе рекомендаций служб кибербезопасности и защиты персональных данных Европарламента.

"Проведенная оценка показала, что некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач, которые могли бы обрабатываться локально, отправляя данные с устройства", - говорится в письме.

В настоящее время Европарламент проверят "в каком объеме данные передаются поставщикам услуг" ИИ.

"Пока это не будет полностью прояснено, считается более безопасным оставить такие функции отключенными", - отмечается в тексте.

При этом депутатам рекомендуется принять меры предосторожности и на своих личных устройствах: проверить настройки ИИ и отключить все ненужные функции.

Как отмечает Euractiv, решение показывает растущую обеспокоенность Европы по поводу зависимости от зарубежных, прежде всего американских, цифровых платформ. Поводом для таких дискуссий служат законы США, в частности Cloud Act, позволяющие американским властям получать доступ к данным европейцев.