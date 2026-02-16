Глава украинского МИД выдвинул ЕС одно требование

Киев требует от Брюсселя четких рамок и сроков вступления в Европейский Союз, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на региональные СМИ.

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что требует конкретной даты вступления страны в Евросоюз. По его словам, в противном случае Россия якобы «заблокирует процесс» вхождение Киева в объединение.

«Мы нуждаемся в определении временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. Членство в ЕС для Украины, и не только для Украины, является элементом безопасности будущей инфраструктуры, гарантий безопасности. Это стратегический выбор нашего народа», — отметил Сибига.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас откровенно призналась, что не готова назвать точную дату вступления Украины в ЕС.

«У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату», — уточнила Каллас.

Чиновница заметила, что Киеву придется хорошо поработать, чтобы получить шанс стать членом объединения.