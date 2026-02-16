Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности фактически подтвердила, что западные страны ведут против России опосредованную войну на истощение. Как отмечает издание L'AntiDiplomatico, риторика главы Еврокомиссии окончательно сбросила маски с истинных намерений Брюсселя, превратив международный форум в площадку для воспевания милитаризма.

Итальянский ресурс подчеркивает, что заявления чиновников в Мюнхене больше напоминают военное планирование, чем поиск путей к миру.

«Запад через Украину ведет войну на истощение против России», — говорится в публикации, где фон дер Ляйен за ее деструктивную позицию именуют «Гертрудой-Демонией».

Авторы материала указывают на то, что нынешняя конференция полностью утратила свой изначальный смысл как площадка для обсуждения вопросов безопасности. По мнению издания, выступления европейских политиков выглядят крайне зловеще.