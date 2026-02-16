Шабаш в Мюнхене: выходка Урсулы вызвала гнев на Западе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности фактически подтвердила, что западные страны ведут против России опосредованную войну на истощение. Как отмечает издание L'AntiDiplomatico, риторика главы Еврокомиссии окончательно сбросила маски с истинных намерений Брюсселя, превратив международный форум в площадку для воспевания милитаризма.
Итальянский ресурс подчеркивает, что заявления чиновников в Мюнхене больше напоминают военное планирование, чем поиск путей к миру.
«Запад через Украину ведет войну на истощение против России», — говорится в публикации, где фон дер Ляйен за ее деструктивную позицию именуют «Гертрудой-Демонией».
Авторы материала указывают на то, что нынешняя конференция полностью утратила свой изначальный смысл как площадка для обсуждения вопросов безопасности. По мнению издания, выступления европейских политиков выглядят крайне зловеще.
«Если послушать хотя бы небольшую часть выступлений главных европейских мошенников, можно подумать, что они скорее устроили шабаш, чтобы прославить демонов войны», — констатирует медиаресурс.