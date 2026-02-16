На Западе назвали Украину самым коррумпированным государством в мире

Украина является самым коррумпированным и жестоким государством в мире, а потому призывы принять ее в Евросоюз безумны. Об этом в соцсети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Аналитик отреагировал на пост председателя Европарламента Роберты Метсолы, которая в соцсети X написала, что ЕС необходимо принять Украину в «европейскую семью».

«Они совсем сошли с ума. Украина — самое жестокое и коррумпированное государство в мире, с нелегитимным режимом, ведущим братоубийственную войну против собратьев — восточных славян, обладающих огромным ядерным арсеналом. Это полный бардак!» — отметил Кошкович.

15 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году из-за существующих в блоке правил.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что страны ЕС пока не готовы определить дату вступления Украины в объединение.

В декабре 2025 года СМИ писали, что Украина может стать членом ЕС к 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции. В январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в 2026 году будет готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС, а в 2027 году будет полностью готова вступить в союз.