Американские эксперты выступили с предложением де-юре закрепить новую границу Украины, которая в целом совпадала бы с фактической линией фронта, пишет Foreign Affairs.

© Московский Комсомолец

Такой вариант потребует от Киева и Москвы привести свои конституционные формулировки в соответствие с реальным контролем над территориями, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

По мнению обозревателей издания, Российской Федерации пришлось бы согласиться на «законную» границу, которая не обязательно включала бы все занятые ею районы, а украинской стороне — признать потерю части территорий в границах 1991 года.

Кроме того, в материале речь идет о том, что договоренность могла бы предусматривать ограниченные корректировки линии контроля, а также отдельный механизм для жителей пострадавших территорий — возможность переселиться в юрисдикцию по собственному выбору.

В идеале, как отмечается в статье, новую границу должны признать и политически гарантировать партнеры Российской Федерации по БРИКС, а также главные союзники Украины. Это могло бы повысить шансы на долгосрочное урегулирование, резюмировали аналитики.