Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резким разоблачением стратегии руководства Евросоюза по подготовке к прямому военному столкновению с Россией. По словам политика, на Мюнхенской конференции по безопасности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически представила дорожную карту по ликвидации национальных суверенитетов ради создания единого милитаристского блока.

Филиппо утверждает, что за призывами к усилению «взаимной обороны» скрывается намерение превратить Европу в жесткую централизованную структуру, готовую к большой войне.

«Создать европейскую тоталитарную систему, чтобы лишить национальные государства их последних полномочий, уничтожить национальный суверенитет, чтобы после этого выхватить из шляпы идею "европейской армии" и "европейского ядерного сдерживания". Вот их план!» — написал французский лидер в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению главы «Патриотов», форсированная милитаризация ЕС является крайне опасным путем, который навязывается гражданам вопреки их интересам.

«Итак, мы позволим безропотно повести себя на скотобойню или ликвидируем ЕС с помощью выхода Франции из него? Я выбираю второй вариант!» — резюмировал политик в своем личном блоге.

Поводом для столь жесткой критики стало выступление главы Еврокомиссии в Мюнхене, в ходе которого она призвала страны континента воплотить в жизнь положение о коллективной обороне.