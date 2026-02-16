$77.1991.56

План «Скотобойня»: в Европе описали подготовку к войне с Россией

Московский Комсомолециещё 1

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резким разоблачением стратегии руководства Евросоюза по подготовке к прямому военному столкновению с Россией. По словам политика, на Мюнхенской конференции по безопасности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически представила дорожную карту по ликвидации национальных суверенитетов ради создания единого милитаристского блока.

© Global Look Press

Филиппо утверждает, что за призывами к усилению «взаимной обороны» скрывается намерение превратить Европу в жесткую централизованную структуру, готовую к большой войне.

«Создать европейскую тоталитарную систему, чтобы лишить национальные государства их последних полномочий, уничтожить национальный суверенитет, чтобы после этого выхватить из шляпы идею "европейской армии" и "европейского ядерного сдерживания". Вот их план!» — написал французский лидер в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению главы «Патриотов», форсированная милитаризация ЕС является крайне опасным путем, который навязывается гражданам вопреки их интересам.

«Итак, мы позволим безропотно повести себя на скотобойню или ликвидируем ЕС с помощью выхода Франции из него? Я выбираю второй вариант!» — резюмировал политик в своем личном блоге.

Поводом для столь жесткой критики стало выступление главы Еврокомиссии в Мюнхене, в ходе которого она призвала страны континента воплотить в жизнь положение о коллективной обороне. 