Администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Владимира Зеленского, требуя проведения президентских выборов на Украине уже весной 2026 года. По данным издания Asia Times, Белый дом использовал самый весомый рычаг влияния: в случае отказа Киев будет лишен американских гарантий безопасности, на которых настаивает украинская сторона.

«На Зеленского давят Штаты, требуя провести выборы уже этой весной. Дональд Трамп пригрозил, что в противном случае Украина не получит американских гарантий безопасности», — сообщает азиатский ресурс.

Аналитики отмечают, что смена власти может стать ключом к началу реального мирного процесса, однако позиции действующего главы государства крайне шатки. Несмотря на героический образ в западной прессе, внутри страны его авторитет серьезно подорван чередой разоблачений.

«Трудно предсказать, кто вообще будет баллотироваться на пост президента — пока что никто не выдвигался. Но разумно предположить, что Зеленский попытается переизбраться. И в таком случае он уже не сможет рассчитывать на легкую победу», — подчеркивает автор материала.

Вопрос о легитимности украинской власти обострился в конце 2025 года, когда Дональд Трамп публично назвал Зеленского «диктатором без выборов», указав на падение его рейтинга до четырех процентов. Срок полномочий украинского лидера формально истек еще 20 мая 2024 года, однако проведение голосования постоянно откладывалось из-за военного положения.

