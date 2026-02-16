Пока вы не уснули: предупреждение посла РФ к США и ультиматум Зеленского Вашингтону

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Посол России на Кубе выступил с предупреждением США

© ERNESTO MASTRASCUSAEPATACC

Руководство Кубы не исключает возможности вторжения США на остров, но у республики есть большой опыт противостояния внешней агрессии.

Об этом заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью телеканалу «Россия-24».

«Никаких фантазий»: Зеленский поставил ультиматум США по территориям

© AARON SCHWARTZEPATACC

Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона предоставить юридически обязывающие гарантии безопасности до начала любых дискуссий о территориальных компромиссах. Он опубликовал в своем Телеграм-канале заявление, указав, что эти же тезисы изложил в интервью американскому изданию Politico, в котором раскритиковал последовательность действий, предлагаемую Соединенными Штатами, назвав текущий подход путем к возобновлению конфликта.

По словам Зеленского, «американские друзья» лоббируют сценарий, при котором Киев сначала соглашается на обмен территориями или заморозку конфликта, и лишь потом получает обещания защиты.

Российский город ушел под воду

© Соцсети

Улицы Воронежа на фоне потепления превратились в реки, автомобилям приходится буквально «плыть» по лужам, а некоторые жители не могут выехать из своих ЖК. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, в Воронеже температура воздуха поднялась до +3 градусов, что привело к резкому таянию снега. На улицах пробки, некоторые автомобили заглохли в воде.

Зеленский прокомментировал ночной удар России

Вооруженные силы (ВС) России применили ракеты против объектов энергетики Украины.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Стало известно о давлении США на Швейцарию по переговорам по Украине

США оказали давление на Швейцарию для выдачи виз российской делегации.

По его словам, всем участникам российской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве уже одобрили визы. Кроме того уточняется, что местом проведения переговоров по Украине станет отель InterContinental.

Денис Майданов вступился за Долину

Заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил, что не собирается вычеркивать певицу Ларису Долину из списка участников своего юбилейного концерта в Кремле 17 февраля. Об этом сообщает News.ru.

По словам Майданова, скандал вокруг квартиры артистки в Хамовниках никак не повлиял на его отношения к Долиной.

Орбан обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы

© Marton MonusdpaTACC

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящие парламентские выборы в стране приобрели международный масштаб из-за попыток украинских властей повлиять на исход голосования и поддержать оппозиционные силы.

Об этом глава венгерского правительства сообщил на пресс-конференции с госсекретарём США Марко Рубио в Будапеште, передаёт издание Magyar Hírlap.

В российском городе ледяной глыбой снесло балкон дома

В Саранске из-за схода наледи с кровли дома рухнул балкон. Об этом сообщает информационное агентство Info-RM.

Инцидент произошел на улице Республиканской. Соскользнув с крыши, ледяная глыба снесла балкон квартиры на третьем этаже: часть конструкции оказалась на тротуаре, а плита перекрытия сложилась на балкон этажом ниже.

Умерла актриса Маргарита Жигунова, мать Андриса и Ильзе Лиепы

Актриса Маргарита Жигунова умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщает портал "Кинотеатр.ру".

В карточке актрисы на портале говорится, что она скончалась 11 февраля в Москве.

Ученые сделали удивительное открытие на Марсе

Изучение Марса помогает ученым лучше понять прошлое Земли и оценить перспективы колонизации. Новые исследования минералов, проведенные ровером Perseverance, указывают на то, что миллиарды лет назад на Красной планете был теплый и влажный климат. Это противоречит более ранним теориям, предполагавшим, что Марс всегда оставался холодным, пишет 3dnews.ru.

Особый интерес вызывает Нойский период (4,1–3,7 миллиарда лет назад), когда Солнечная система подвергалась интенсивной метеоритной бомбардировке. На Марсе сохранились гигантские кратеры Эллада и Аргир диаметром в тысячи километров, а также следы древних водоемов и рек.

