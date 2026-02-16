США послали зловещее предупреждение Брюсселю

Визит Государственного секретаря США Марко Рубио в Будапешт стал четким сигналом о радикальной смене американской политики в Европе и начале открытого противостояния Вашингтона с руководством Евросоюза. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своих социальных сетях подчеркнул, что заявления главы Госдепартамента являются не просто жестом вежливости, а жестким предупреждением европейским чиновникам.

© Московский Комсомолец

По мнению эксперта, новая администрация Дональда Трампа берет Венгрию под свою прямую защиту, ограничивая влияние Брюсселя на внутреннюю политику страны.

«Это не просто похвала Венгрии. Это очень дипломатичное предупреждение Брюсселю: "Прекратите вмешиваться. Прекратите травлю. Венгрия — наш друг"», — процитировал аналитик Марко Рубио на своей странице в соцсети X.

Сам глава американской дипломатии в ходе визита не скрывал амбициозных планов по развитию двусторонних отношений, которые при прежней администрации США находились в глубоком кризисе.