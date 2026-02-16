Алиев оценил дружбу с Сербией в преддверии «новой эры электричества»

Президент Сербии Александр Вучич объявил о скором визите в Азербайджан, назвав главной темой переговоров «начало эры электричества». Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Белграде, где стороны подтвердили стратегический характер двусторонних отношений. Сербский лидер попросил Ильхама Алиева лично участвовать в инициативе, которая должна обеспечить страну стабильным электроснабжением.

© Московский Комсомолец

Президент Сербии Александр Вучич в ходе совместного заявления с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Белграде заявил о планах в ближайшее время посетить Азербайджан. Главной целью визита станет развитие сотрудничества в энергетической сфере, которую Вучич назвал «эрой электричества». Сербский лидер подчеркнул, что его страна нуждается в новых источниках электроэнергии, и обратился к президенту Алиеву с просьбой лично участвовать в проекте, чтобы оказать содействие.

«Люди могут подумать, что электричество было и 20 лет назад, — отметил Вучич, — но тогда топливо возили в канистрах, а свет давали с перебоями. Сейчас у нас дисциплина, которой не было никогда, но завтра ситуация может измениться, если мы не будем производить больше».

В свою очередь, Ильхам Алиев высоко оценил динамику сербско-азербайджанской дружбы и принял приглашение принять делегацию. Он выразил уверенность, что результаты его нынешнего визита в Белград не заставят себя ждать, и анонсировал ещё несколько встреч в текущем году — как в Баку, так, возможно, и снова в Сербии.

«Азербайджанская делегация будет чувствовать себя здесь как дома, — заверил азербайджанский лидер. — Я много раз бывал в Сербии и своими глазами вижу развитие, которое происходит под руководством президента Вучича».

Завершая выступление, Алиев присоединился к лозунгу сербского коллеги: «Да здравствует Сербия! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует сербско-азербайджанская дружба!»