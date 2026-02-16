В рамках переговоров в Женеве российская и украинская сторона могут прийти к соглашению об обмене военнопленными, однако Киев показывает полную недоговороспособность по территориальному вопросу. Об этом заявил News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине пройдут в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, у мирных переговоров России и Украины «имеются перспективы, но пока что они все-таки ограничены».

«Все, что касается технических вопросов — обмен военнопленными и телами — здесь, я думаю, подвижки возможны. А что касается масштабных серьезных политических противоречий, которые сохраняются, то украинская сторона продолжает показывать полную недоговороспособность», — отметил он.

Эксперт констатировал, что до тех пор пока Киев отказывается признавать свои территориальные потери и выводить войска из Донбасса, говорить о вероятности каких-либо прорывов в переговорном процессе не стоит.

При этом украинские власти продолжают оказывать давление на США, стремясь получить новые военные поставки, что вряд ли приведет к значительным успехам в переговорах, заметил политолог-американист.

Напомним, что 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд мирных переговоров с участием представителей России, Украины и США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал обсуждение «подробным и продуктивным», заметив, что ожидает «дополнительного прогресса» в ближайшее время.