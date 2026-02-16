Лукашенко прокомментировал сообщения об отказе от участия в Совете мира по просьбе Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он отказался от участия в Совете мира якобы по просьбе российского коллеги Владимира Путина.

Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 16 февраля, в рамках встречи в Минске с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

— Не пустил (якобы — прим. «ВМ») Путин меня в США... Сергей Юрьевич, я даже не знал, что я приглашен на совет, когда с Путиным разговаривал (по телефону — прим. «ВМ»), — приводит слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

11 февраля Лукашенко получил приглашение посетить первое заседание Совета мира в США, но пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что он не сможет принять участие. Она отметила, что приглашение пришло слишком поздно и график работы Лукашенко на эти даты уже был запланирован.

Самого Путина также пригласили в Совет мира, о создании которого объявил американский лидер Дональд Трамп.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 12 февраля, сообщила, что Москва, однако, не будет представлена на первом заседании Совета мира американского президента Дональда Трампа.