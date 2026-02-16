«Бояться не собираюсь»: Лукашенко ответил на слухи вокруг «Совета мира»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обязательно будет участвовать в «Совете мира», сообщает Telegram-канал «Пул первого». Лукашенко объяснил, что не поедет на первое заседание организации из-за санкций, затрудняющих перелеты.

В январе 2026-го президент США Дональд Трамп разослал приглашения ряду лидеров, включая президента России Владимира Путина и Лукашенко, присоединиться к «Совету мира». СМИ писали, что США задумывают организацию как альтернативу ООН. Отмечалось, что постоянное место в «Совете мира» стоит миллиард долларов.

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что России не будет на первом заседании «Совета мира», которое пройдет 19 февраля в Вашингтоне. Лукашенко также не поедет на заседание. Его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила, что из-за уже сформированного рабочего графика Лукашенко Белоруссию на встрече представит глава МИД Максим Рыженков.

«Я что, должен был в связи с этими санкциями через ЮАР лететь в Вашингтон? Если вы хотели меня там видеть, решите вопрос, чтобы я мог спокойно прилететь и улететь оттуда», - объяснил Лукашенко.

Также он ответил на предположения, что «побоялся» лететь в Вашингтон из соображений безопасности.

«Я никогда не боялся никого и бояться на собираюсь. Это полная глупость. «Вот Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустит». Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло бы такое случиться с любым другим президентом или со мной», - подчеркнул глава Белоруссии.

Также Лукашенко отверг версию, согласно которой его в США «не пустил» президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что российский лидер - человек, который может «аккуратно выстраивать» свою позицию по разным вопросам и передавать ее.

«Но чтоб не пустить? Он бы, наоборот, сказал: «Слушай, вот ты там будешь на совете, передай Дональду это и это», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия на уровне президента обязательно будет участвовать в заседаниях «Совета мира», которые могут быть проведены на Ближнем Востоке или в Турции.