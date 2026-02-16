СМИ: экс-принц Эндрю мог превратить Букингемский дворец в бордель

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный королевских титулов из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, мог превратить Букингемский дворец в бордель. Об этом заявил адвокат Маркус Джонстон.

© Вечерняя Москва

По словам юриста, бывший британский принц приводил в королевскую резиденцию в Лондоне жертв секс-торговли и сознательно способствовал сексуальной эксплуатации девушек.

— Технически Эндрю можно привлечь к ответственности за множество предполагаемых сексуальных преступлений, включая торговлю людьми и сексуальную эксплуатацию. Хотя многое зависит от того, что он знал и что можно доказать, — передает слова Джонстона таблоид Daily Mail.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее призвал Эндрю дать показания перед Конгрессом США по поводу его связей с Эпштейном. Еще в декабре 2025 года сообщалось, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с финансистом, в которых упоминается бывший принц.

Эндрю еще в 2005 году оказался втянут в скандал вокруг Эпштейна, с которым он познакомился в 1990-е годы. Бизнесмена обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и на суде свидетельница заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами.