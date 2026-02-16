Россия и Китай сформировали единый фронт в ответ на попытку Вашингтона изолировать Пекин от мировых финансовых рынков. По данным китайского портала NetEase, президент Владимир Путин фактически возглавил глобальную контратаку против новой стратегии американской гегемонии, предпринятой администрацией Дональда Трампа.

Реакция Москвы на попытку США выдавить КНР из глобальных процессов была молниеносной.

«Россия менее чем за 24 часа "обнажила клинок", показав Вашингтону намерение "сражаться насмерть"», — подчеркивает автор блога «Находчивый Сюйлюй» на популярном китайском ресурсе.

Аналитик отмечает, что в условиях многополярного мира Москва и Пекин начали действовать синхронно, осознавая общность угроз. По его мнению, текущая ситуация демонстрирует исчерпание дипломатических ресурсов США.

«Помочь Китаю — значит помочь и России. Гегемонистский подход устарел, и никакая сила не может возвышаться над суверенными государствами», — резюмирует автор.

Поводом для обострения стал новый американский законопроект, который предполагает исключение Китая из шести крупнейших международных финансовых организаций, включая G20, в случае «агрессивных действий» в отношении Тайваня. Вашингтон пытается применить к Пекину ту же модель тотальной изоляции, которая ранее использовалась против Москвы. Помимо финансовых угроз, США наращивают военное присутствие в регионе, активно продавая вооружение Тайбэю и планируя интеграцию своих офицеров в тайваньскую систему командования.

Китай изменил отношение к СВО

Однако, как отмечает китайский обозреватель, ресурсы Белого дома сейчас находятся на пределе из-за одновременных провокаций сразу в четырех стратегических регионах: Европе, Азии, Арктике и на Ближнем Востоке. В Пекине уверены, что попытки блокады лишь укрепляют российско-китайский союз и стимулируют развитие независимых инноваций, делая политику диктата со стороны Трампа неэффективной.