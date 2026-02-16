Овации и «уничтожении цивилизации»: зарубежные СМИ о речи госсекретаря США Рубио в Мюнхене

В центре внимания зарубежных СМИ оказалась речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, а также реакция на нее европейских политиков. Самые интересные статьи западных изданий, в материале «Рамблера».

Ежегодная международная Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии с 13 по 15 февраля. На мероприятии политики, военные, бизнесмены, эксперты обсудили актуальные вопросы безопасности вне рамок дипломатических и протокольных требований.

Издание NBC News обратило внимание на то, что выступление госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенской конференции заметно отличалось по тональности от «пренебрежительных высказываний президента Дональда Трампа в Давосе», где тот отметил, что США «никогда ничего не получали» от НАТО.

«В Мюнхене Рубио аплодировали стоя за его теплые слова, обращенные к европейской аудитории: «Во времена, когда заголовки возвещают о конце трансатлантической эпохи, пусть все знают и понимают, что это не является ни нашей целью, ни нашим желанием, потому что для нас, американцев, наш дом может находиться в Западном полушарии, но мы всегда будем детьми Европы», — отмечается в статье.

Однако, по данным издания, ряд сидящих в зале политиков и дипломатов усомнился в том, что есть какие-то реальные изменения в позиции нынешней администрации США, так как в своей речи Рубио подверг резкой критике миграционную и климатическую политику Европы и обрушился на ООН.

В свою очередь британское издание The Financial Times пришло к выводу, что в Европе призывы к единству с США не нашли отклика, несмотря на то, что, по мнению одного из высокопоставленных европейских чиновников, Рубио оказался «лучшим, на что можно было надеяться от американской администрации».

По его мнению, госсекретарь США в своей речи на Мюнхенской конференции ясно дал понять, что, даже если трансатлантические отношения не будут разорваны, они будут существенно отличаться от того, что было раньше.

«Хорошо, что Рубио протянул руку, вместо того чтобы тыкать нам в глаз, но принципиально ничего не изменилось», — цитирует издание заявление министра.

Несмотря на то, что Рубио «говорил менее агрессивным тоном, чем вице-президент Джей Ди Вэнс» годом ранее, он также «твердо заявил о намерении Вашингтона перестроить трансатлантический альянс». При этом европейские политики отвергли заявления США об «уничтожении цивилизации», пишет агентство Associated Press.

В частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Калласс, выступавшая на Мюнхенской конференции по безопасности на следующий день после Марко Рубио, отказалась принять ту критику, которая содержится в адрес Европы в опубликованной ранее стратегии национальной безопасности США.

«Вопреки тому, что могут сказать некоторые, Европа, находящаяся в упадке, не сталкивается с цивилизационным исчезновением. Люди все еще хотят присоединиться к нашему клубу, и не только соотечественники-европейцы», — подчеркнула она, вспомнив свой визит в Канаду.

Также европейские официальные лица в своих выступлениях ясно дали понять, что не собираются в угоду США менять политику и останутся верны своим ценностям, включая подход к свободе слова, изменению климата и свободной торговле, заметили журналисты.

Марко Рубио, выступая в День святого Валентина, попытался «одним поцелуем помириться с Европой», однако даже в его относительно «мягкой речи» звучали тезисы, которые ранее выдвинул вице-президент США Вэнс, констатировало издание Foreign Policy.

«По большей части это было старое вино в новой бутылке, чуть более охлажденное — факт, который не ускользнул от внимания европейских чиновников», — отмечается в статье.

Напомним, что вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс выступил с речью на конференции по безопасности в Мюнхене в 2025 году. В ней он раскритиковал руководство европейских стран, обвинив их в отказе от принципов демократии и свободы слова, что вызвало настоящий шок в Европе.

При этом позиция президента США Дональда Трампа по вопросу американского контроля над входящей в состав Датского королевства Гренландией уже привела к дискуссии о судьбе НАТО и резкому охлаждению американо-европейских отношений. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».