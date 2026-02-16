Заведующий отделом Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что США пытались превратить Вьетнам во «вторую Украину» для противостояния с Китаем, но эти попытки провалились. Об этом ученый рассказал «Комсомольской правде».

По словам Мосякова, власти США давно выстраивают свою политику в отношении Вьетнама таким образом, чтобы использовать страну против Китая. Эксперт заявил, что Вашингтон хотел бы ослабить Китай через Вьетнам.

«Если бы не опытность вьетнамского руководства, не исключено, что вариант а-ля Украина, которая создает огромные проблемы России, сработал бы и там», - подчеркнул Мосяков.

Он добавил, что США наладили во Вьетнаме «совершенно грандиозную» сеть некоммерческих организаций (НКО) и пытаются сделать образованных вьетнамцев своими союзниками. По мнению ученого, этот класс в значительной степени находится под американским влиянием.

«Комсомольская правда» указала, что обязательным для изучения иностранным языком во вьетнамских школах стал английский, хотя еще недавно на севере Вьетнама школьники изучали русский.

«Расцвет» американских НКО во Вьетнаме Мосяков назвал платой за огромный профицит в торговле Вьетнама с США. Он подчеркнул, что эта торговля - главный стимул для роста вьетнамской экономики. Ведущие статьи вьетнамского экспорта в США - компьютеры, смартфоны и другая электроника.

По мнению Мосякова, американцы до сих пор рассчитывают, что в будущем Вьетнам займется ослаблением Китая. США видят во Вьетнаме единственную армию региона, способную «создать проблемы» Пекину.

Эксперт указал на споры Китая и Вьетнама в Южно-Китайском море. В то же время он отметил, что исторически Компартию Вьетнама «курировала» Китайская коммунистическая партия. По словам Мосякова, когда между странами возникали проблемы и американцы «уже потирали руки», представители партий встречались, обсуждали спорные вопросы и находили компромисс.