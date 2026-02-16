«Красная комната» и насилие: жуткие подробности о преступлениях Эпштейна

После публикации Минюстом США файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна несколько жертв рассказали об издевательствах и насилии во время нахождения в рабстве у осужденного за сексуальный контакт с несовершеннолетней и обвиненного в торговле людьми. Об этом сообщает aif.ru.

Два года в рабстве

Одна из возможных жертв финансиста Джульетта Брайант рассказала, что ее «завербовали» в Кейптауне в возрасте 19 лет. Девушка хотела помочь своей семье, которая жила бедно, из-за чего согласилась на предложение. По словам Брайант, Эпштейн напал на нее на борту своего самолета, прозванного «Лолита Экспресс». Во время полета финансист потребовал сесть рядом с ним.

«Для молодой девушки это была очень неловкая ситуация. Когда самолет взлетел, он начал грубо трогать меня между ног, и я просто запаниковала. И вдруг поняла: о боже, моя семья больше меня не увидит, эти люди могут меня убить, понимаете? Они (женщины — прим. ред.) смеялись. Я была в ужасе», — поделилась она.

По словам пострадавшей, после приземления на остров у нее забрали паспорт — на два года Брайант оказалась в сексуальном рабстве. Она утверждает, что ее возили в дома Эпштейна в Нью-Йорке, Палм-Бич, Париже и Нью-Мексико, где она познакомилась с другими женщинами и несовершеннолетними девушками.

«Красная комната»

Азиатская художница Ву Лина рассказала, что узнала об Эпштейне от подруги — она заявила о некоем богатом мужчине, который может купить все ее картины. Лина отправилась к нему показать свои работы, однако оказалась в «небольшой красной комнате» для оргий. Там Эпштейн заставил одну из девушек сделать ему массаж, а после принудил художницу к сексуальному контакту с несколькими людьми.

«Тогда я просто думала, что он странный, необычный и чрезвычайно богатый человек, который никогда не был доволен сексом», — рассказала художница.

По словам Лины, на тот момент ей был 21 год. Если бы она могла вернуться в прошлое, то ни за что бы не пошла в дом Эпштейна.

«Миссис Виндзор»

В опубликованных файлах по делу финансиста журналисты выяснили, что «Лолита Экспресс» прилетал в Лондон 90 раз — утверждается, что таким образом Эпштейн «поставлял» молодых девушек бывшему принцу Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзору. Для этого у члена британской королевской семьи было кодовое слово.

«Миссис Виндзор скоро приедет, пожалуйста, впустите ее и проводите наверх», – заявлял Эндрю прислуге, когда ожидал очередную жертву.

Отмечается, что офицеры королевской охраны ненавидели работать с Эндрю: он был высокомерным, неприятным и постоянно требовал пропускать во дворец посторонних молодых девушек.