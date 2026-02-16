Главное за день 16.02.2026: взрыв авто полковника ВСУ и немецкий ледокол «в ловушке»

В понедельник, 16 февраля, отставной полковник ВСУ пострадал в результате взрыва в Одессе. В этот же день появилась информация, что немецкий ледокол оказался заблокирован во льдах Балтийского моря.

При взрыве авто в Одессе пострадал полковник ВСУ

В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль, в результате пострадал 56-летний местный житель. ТАСС сообщает со ссылкой на украинские СМИ, что машина принадлежала полковнику ВСУ в отставке.

Мужчину госпитализировали. Шестого февраля в этом же районе города при взрыве машины погиб военный.

В Швейцарии поезд сошел с рельсов: есть пострадавшие

Около 07:00 (по местному времени) недалеко от Гоппенштейна в швейцарском кантоне Вале поезд сошел с рельсов, сообщает Le Matin. Пострадали пятеро человек, но лишь одному из них потребовалась госпитализация.

Предварительные данные указывают, что незадолго до прохода поезда на рельсы могла сойти лавина. Прокуратура начала расследование. В момент происшествия в поезде находились 29 человек.

Иран продолжит обогащение урана

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что у Ирана есть право на обогащение урана в мирных целях и страна будет пользоваться этим правом. Об этом дипломат рассказал RT.

Аракчи отметил, что в Тегеране есть исследовательский реактор, работающий на топливе с обогащением в 20 процентов. Министр подчеркнул, что этот реактор производит радиоизотопы - лекарства, необходимые более чем миллиону иранцев, страдающих от онкологических и других заболеваний.

Сикорский заявил о планах США сократить военное присутствие в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие США в Европе сохранится, но в «более ограниченном, более стратегически ориентированном» виде, сообщает Onet. Отвечая на вопрос о будущем отношений с США, Сикорский сослался на свой разговор с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, состоявшийся на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сикорский подчеркнул, что европейцы «должны внести свой вклад в виде сухопутных войск». Он указал, что Германия изменила свою Конституцию в этих целях.

Немецкий ледокол «в ловушке»

Немецкий ледокол Neuwerk оказался «в ловушке» во льдах Балтийского моря при попытке прийти на помощь танкеру со сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщает NDR.

По данным NDR, судно оказалось заблокировано из-за снижения мощности одного из двигателей. Сейчас судну не хватает мощности для ледокольных работ. Причина потери мощности пока не выяснена.