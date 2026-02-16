Стало известно о давлении США на Швейцарию по переговорам по Украине

США оказали давление на Швейцарию для выдачи виз российской делегации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Американцы оказали давление на швейцарцев для оперативной выдачи виз российской делегации и обеспечения пролета», — передает агентство слова своего собеседника.

По его словам, всем участникам российской делегации на трехсторонних переговорах в Женеве уже одобрили визы. Кроме того уточняется, что местом проведения переговоров по Украине станет отель InterContinental.

Ранее стало известно, что Вашингтон участвовал в обеспечении безопасного пролета делегации России в Женеву. Отмечается, что США участвовали в согласовании на техническом уровне.